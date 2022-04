Julie GLESS

Actuellement titulaire d'un titre professionnel assistant(e) juridique niveau III obtenu à l’école GRANDJEAN en avril 2019, je suis actuellement à la recherche d'un emploi domaine juridique / ressources humaines.



Après une première expérience en tant que secrétaire de direction, où j’ai pu développer une autonomie certaine dans les diverses missions qui m’ont été confiées, ma curiosité naturelle et mon attrait pour le secteur du droit du travail me poussent à me tourner vers le domaine des ressources humaines.



Dynamique et rigoureuse, j’ai eu l’occasion de prouver au travers de mes missions mes qualités organisationnelles et méthodologiques. Les tâches qui m’ont été confiées m’ont permis d’acquérir et d’enrichir mes connaissances ainsi que mes compétences.

Mon sens du relationnel me permet d’intégrer facilement les équipes et de mener à bien mes activités.



Mes compétences :

Accounts Receivable

Invoicing > Issuing Invoices