Jeune diplômée par apprentissage d’un DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), j’envisage fortement une réorientation professionnelle et désire préparer le diplôme de secrétaire médicale en contrat de professionnalisation au sein de l’école Grand Jean de Strasbourg.



Mes compétences :

Sociable et partante

Autonomie – Dynamisme

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Organisée et sérieuse