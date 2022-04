Julie GODARD

Je suis passionnée par les relations humaines, les échanges et la négociation commerciale et bien entendu, une grande passionnée des nouvelles technologies. Mon esprit d'équipe, mon autonomie ainsi que ma bonne humeur font de moi une collaboratrice agréable et engagée.

Mes compétences sont multiples : grâce à mes différentes expériences, j'ai pu travailler à la fois le marketing online, les différents supports de communication (PLV, bannières, publicités presse...).

J'ai également supervisé divers shooting photo et tournages vidéos afin de les monétiser sur le web.

Constamment en veille sur les différents blogs et autres forums, je ne suis jamais rassasiée par les nouvelles créations et les nouveaux outils online.



Compétences :



Marketing online



* Gestion des campagnes Google

* Co-branding

* Régie publicitaire

* Marketing viral

* Référencement : Metatags, contenu SEO

* Responsable partenariats

* Affiliation

* Pilotage budgetaire



Commerciale



* Gestion de grands comptes

* Suivi de projets

* Prospection





Communication



* Production de supports promotionnels : communiqués de presse, brochures...

* Rédaction d'articles (publi-rédactionnels, contenu institutionnel)

* En relation directe avec les journalistes

* Organisation d'évènements



Mes compétences :

Chef de projet

Commercial

Internet

Marketing

Marketing online

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Nutrition

Web

Web marketing