Julie GODARD

KPMG, premier cabinet français d'expertise comptable et d'audit accompagne le développement des entreprises privées ainsi que des organisations du secteur non marchand.



Les principaux services de KPMG sont les suivants:

- Expertise comptable

- Commissariat aux comptes

- Consolidation des comptes et normes IFRS

- Fusion et Acquisition

- Audits d'acquisition, due diligence

- Transaction services

- Evaluation

- Conseil en gestion et finance

- Stratégie et Business plans

- Organisation et mise en place de procédures.

- Externalisation de la paie.



J’exerce chez KPMG principalement dans le département expertise-comptable et conseil aux entrepreneurs.



Mes compétences :

Audit

Reporting

Droit des sociétés

Finance d'entreprise

Microsoft Office

Audit financier

Analyse financière

Fiscalité

Comptabilité