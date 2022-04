Julie GOEPP

Riche d'une expérience professionnelle atypique, j'ai su m'adapter aux différents challenges qui m'ont été confiés.



Sur le plan professionnel, j'ai su acquérir et capitaliser de multiples compétences et des qualités humaines adaptables dans différents environnements. (capacité d'écoute, sens du service, réactivité)



De mes différentes formations, j'ai gardé une grande rigueur, une capacité d'analyse et une adaptation rapide.







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Recrutement

Formation

Management