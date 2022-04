Julie GOLDENSTEIN

Je suis aujourd’hui à la recherche d’un nouveau défi professionnel qui me permette de concevoir et m’impliquer dans l’élaboration de concepts et de projets ; ceci afin d’utiliser et développer mes compétences en communication, organisation et mon aisance dans les contacts humains. Ce poste, idéalement entre 80 et 100%, se situerait dans la région lémanique ou dans la région de la Haute Savoie.



Mes compétences :

Formation

Montage vidéo

Travail en équipe

Management

Coordination de projets

Gestion de projet

Adobe Creative Suite

Chaîne graphique

Planification

Photographie

Wordpress

PAO

Communication

Gestion de la production

Organisation du travail