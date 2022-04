Julie GONCALVES

Bonjour Je travail actuellement pour la société Masson Domital , prestataire de service auprès des professionnels de santé et des particuliers depuis 5 ans, nous avons 5 magasins sur l'aquitaine.

Nous mettons à votre service des spécialistes tel que: spécialiste handicap , spécialiste EHPAD, diététicien , orthopédiste.

Nous disposons d'un service après vente et d'un service de désinfection.

Nous faisons le lien entre le professionnel et le particulier afin de facilité le retour à domicile pour les familles.

Notre politique est de satisfaire notre clientèle.

Quand à moi je suis délégué médical je gère un portefeuille client de pharmaciens,centre de rééducation fonctionnelles, cliniques et particuliers. Je réalise un chiffre d'affaire de 450000 euros à l'année .



Mes compétences :

Conseil

Prospection commerciale

Techniques de vente