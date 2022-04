Julie GOODWIN

Après une riche expérience entant qu'assistante de Manager et d'une équipe de 16 personnes dans le milieu de la Logistique et du Transport et entant qu’assistante administrative pour une chaîne de télévision locale luxembourgeoise, je cherche à étendre mes connaissances vers de nouveaux domaines. En effet, à travers mes études en France et en Allemagne, j'ai eu l'opportunité de suivre des modules de Gestion et d’Organisation d’Entreprise français et allemand, matières qui m'ont beaucoup intéressée et passionnée.



Mes compétences :

OFFICE 2007

Outlook

Excel et Access

Sage

Powerpoint et Word

ERP SAP