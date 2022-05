Vincent FERREUX

Bonjour,



Je suis créateur d'une activité de service dans la conception d'architecture électronique de bâtiment par la domotique, la Gestion Active de Bâtiment (GAB), et le multimédia HD.

Le SmartHome est au cœur des valeurs d'Alter&Coop, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, regroupées pour l'amélioration du quotidien.

En collaboration avec les utilisateurs finaux, les artisans, les bureaux d'étude, les architectes et maîtres d’œuvre pour :

-La sensibilisation des prescripteurs du bâtiment et des clients finaux aux avantages, bénéfices et possibilité d'une installation SmartHome

-Pré-étude sur plan des besoins et envies du client, proposition de fonctions innovantes, écologiques, et de loisirs multimédia, établissement du fourchette tarifaire.

-Étude précise des implantations des différentes fonctions, recherche de fournisseurs aux meilleurs tarifs, établissement de devis détaillés par poste, édition des plans d'implantation pour les installateurs

-Visite de réalisation aux moments clés de la construction

-Programmation et paramétrage (KNX, IP, EnOcean, Zwave, IPX800) de l'installation adapté au client final

-Proposition d'évolution, de nouvelles fonctions, abonnements à nos services, web



Ajouté à cela, nous militons et agissons activement auprès des particuliers pour répandre la bonne parole de l'écologie, l'économie d'énergie, l'accessibilité, la sécurité, la fiabilité, l'économie circulaire et le gain de temps, et déployons couramment des solutions adaptés, pour tout budget, inscrites dans le cadre d'une volonté d'évolution continue de nos habitats.



Homme d'action et de terrain, je suis un interlocuteur privilégié de nos clients, des architectes et prescripteurs du bâtiment, fort de mes expériences dans le domaine et ma passion pour les solutions technologiques innovantes, fiable et pérenne, mais aussi des particuliers où mon sens du service est vraiment mis en pratique.



Toujours à la recherche de nouveaux challenges, je reste à votre disposition pour tout besoin d'information et d'étude de votre projet de construction, rénovation ou juste évolution, ou encore dans le numérique ou dans le support, que vous soyez professionnels ou particuliers.



Bien cordialement,



Vincent FERREUX

Président Alter&Coopérateur



Mes compétences :

GTB

Domotique

KNX

Electronique

IP

Energies renouvelables

Architecture

Robotique

Ecologie

Conception

Ressources humaines

Management transversal

Gestion de projet