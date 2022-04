Julie GOUËT

Chargée de mission puis consultante pour le centre de recherches et d’études sur l’énergie et les déchets (CReeD) de Veolia Environnement, j’ai acquis une expérience du diagnostic de terrain, de l’aide à la décision et de la conduite de projets.

J'allie ainsi une connaissance de la conduite au changement dans le cadre des comportements écocitoyens professionnels et domestiques et une culture technique dans le domaine des déchets et de l'environnement.



Ayant souhaité mener des projets ancrés dans un contexte territorial, j'occupe depuis septembre 2012 le poste d'animatrice du programme de prévention des déchets d'un syndicat mixte de collecte et traitement des déchets. Je prépare également le concours d'attaché territorial.



Mes compétences :

Changement comportement

collectivité territoriale

Développement durable

Environnement

Fonction publique

Plan Climat

Sensibilisation

Sociologie

Collectivités Territoriales