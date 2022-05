Lukael OZIER-LAFONTAINE

Apres une expérience militaire de 20 années réalisée en tant que sous-officier dans l’armée de terre, plus particulièrement axée dans le domaine du management de la maintenance et de la logistique des unités opérationnelles, j’ai décidé de me reconvertir sur un poste de la fonction publique territoriale en tant que chef de pole « collecte de proximité » au profit d’un syndicat mixte.

Rattaché hiérarchiquement à une directrice, j’ai pour missions principales de l'assister pour la gestion, l'organisation et la réalisation des collectes de 110 communes (près de 70000 habitants) en mettant en œuvre les paramètres garantissant la qualité, la sécurité et le coût de la collecte.



Epaulé par des chefs d’équipe qui assurent les prises et fins de poste, je suis chargé d’assurer la gestion opérationnelle de la collecte ainsi que la gestion et le management du personnel (80 agents sur 2 sites)



Je suis le garant du suivi et l'analyse des résultats (utilisation des moyens humains, consolidation des données issues des tournées, mise en place d’outils de suivi adaptés aux différentes activités..etc.)



Cette nouvelle expérience m’a permis de maîtriser les aspects techniques de ce secteur d'activité, notamment en matière de sécurité / gestes et postures.

J’ai pu confirmer ma grande capacité d'adaptation à des interlocuteurs et situations différents. Mon coté pédagogue et moniteur associé à mes capacités de management et de pilotage m’ont permis de mettre en œuvre les quelques modifications d’habitudes qui devaient s’imposer pour améliorer et évoluer le service.

Non avare de connaissance je suis ouvert à tout ceux qui comme moi par l'échange cherche à améliorer son savoir faire et ses compétences.