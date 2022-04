Julie GOULET

J'ai toujours appréhender l'art comme un outil thérapeutique indispensable au bien-être de la personne. Atteinte d’une maladie grave durant mon enfance, l’art a été pour moi un exutoire, un moyen d’accepter ma situation plutôt que de la subir. C’est donc naturellement que je me suis orientée vers cette discipline dans le but de transmettre, d’accompagner et de donner aux personnes un moyen de mettre des mots sur leurs maux.



Après des études d'architecture et design global, j'ai décidé de m'orienter vers l’art-thérapie. Diplômée avec mention, cette discipline est à mes yeux la synthèse de mon parcours scolaire et professionnel. Touche à tout, j’ai expérimenté différentes activités artistiques durant de nombreuses années: art floral, peinture, poterie, dessin, photographie… Aujourd’hui, je reste encore actrice sur la scène du design global, de la scénographie et des arts plastiques.



Passionnée et consciencieuse, je prends le temps d'adapter la prise en charge à la personne et de proposer les activités les mieux pensées en fonction de la pathologie à traiter.

Désireuse de partager ma passion artistique et de mettre à profit mes compétences en matière thérapeutique et artistique, je suis à votre disposition pour toute question autour de cette thématique.



Mon parcours professionnel est riche et varié, j'ai travaillé dans différents domaines:



-culture: animation culturelle auprès de différents publics; organisation de festivals et fête de quartier; animation d'ateliers de mise en valeur du patrimoine...

-arts: création de décors pour le cinéma, animation d'ateliers artistiques; créatrice de projets poétiques (scénographie) pour particuliers, évènements et professionnels; fleuriste & paysagiste...

-sanitaire et social: animation et gestion de services de proximité et de vie locale, intervention en milieu sanitaires et social, aide à la gestion et à l'animation d'une structure de quartier...



L'Art a toujours été un élément moteur dans ma vie personnelle et professionnelle, j'accorde une importance particulière à toujours expérimenter, découvrir et m'approprier de nouvelles techniques artistiques.



Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.