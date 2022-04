Didier L’Hermitte, peintre depuis une trentaine d’années et Artisan à Combourg depuis 17 ans. Je sais être à l’écoute des besoins et des envies de mes clients.

Entouré de mes collaborateurs, je saurai répondre à vos attentes en respectant vos souhaits mais j'oserai aussi vous orienter vers des techniques nouvelles et surtout de nouveaux matériaux.

Pour mieux vous satisfaire et vous conseiller, je collabore régulièrement avec une decoratrice d’intérieur.



Mes compétences :

Rénovation immobilière

Peinture

Décoration intérieure