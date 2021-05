Robin CARESMEL

Robin 26 ans toujours à la recherche d'opportunités pour apprendre plus, afin de progresser et avancer dans le monde de l'architecture. Aujourd'hui conducteur de travaux dans l'entreprise CréaCom à Dinan., je réalise le suivie de différent projet notamment des extension de maison, décoration et aménagement de restaurant ou magasin.



Formé et spécialisé à l'origine dans la modélisation graphique 2D et 3D d'architecture. Mon panel de logiciels est assez grand comportent: Autocad, Archicad, Photofiltre, Photoshop, Indisign, Sketchup ( pro), Artlantis, Word, Exel...



Autonome et actifs je ne reste jamais sens rien faire.

Je suis extrêmement motivé à lidée de progresser et d'avancé.



Mes compétences :

Archicad

Android

AutoCAD

GIMP

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop

Artlantis

Microsoft Office

Microsoft Excel

Google Sketchup

Microsoft Word

Draftsight

Microsoft PowerPoint

Adobe InDesign