Je suis Avocat au Barreau de Versailles, specialisé en procédure d'appel.



Titulaire du Diplôme d'Avoué à la Cour, et d'un Master 2 "Droit et Pratique du procès et appel" délivré par l'Université de Paris II – Assas, j'ai travaillé pendant 10 ans auprès d'Etudes d'Avoués rattachées à la Cour d'appel de Versailles.



J'exerce donc principalement dans des litiges pendants devant la Cour d'appel de Versailles (ainsi que devant le Premier Président de cette même juridiction) en tant que Postulant ou Avocat défenseur, mais pas exclusivement.



En effet, j'assure également la postulation en première instance devant le Tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que des missions de "Correspondant" devant le Tribunal de commerce de Versailles.



De plus, je propose mes compétences en qualité de Consultant en procédure civile et/ou procédure d'appel sur toute la France.



Possédant à la fois une culture de généraliste du droit et des compétences spécifiques, mon activité couvre toutes les branches du Droit civil et commercial, mais surtout la procédure d'appel, dans laquelle je suis spécialisée.



Je demeure à votre disposition pour tout renseignement.



Particulièrement réactive, je suis joignable 7 jours sur 7 par mail (cabinet@jgl-avocat.fr), ou par fax (au 01.84.10.95.94).



Venez visiter mon site internet si vous voulez en savoir davantage :Array



A bientôt.



_________________________________________

Julie GOURION-LEVY

Avocat au Barreau de Versailles

Spécialiste & Consultante en procédure d'appel

cabinet@jgl-avocat.fr



T: 01.76.50.25.25.

P: 06.95.94.20.45.

F: 01.84.10.95.94.

Array



Mes compétences :

Contentieux

Défense

Procédure civile

Procédure d'appel

TGI