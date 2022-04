Julie GOURVÈS

Actuellement en CDD, je recherche une fonction de chargée de ressources documentaires me permettant de mettre à profit mon dynamisme, mon professionnalisme ainsi que mes compétences en informatique et techniques documentaires. De par ma formation et mes différentes expériences, j’ai pu développer un véritable savoir-faire dans les NTIC, une double compétence technique/multimédia, me permettant d’avoir une totale aisance dans la gestion d’un fonds documentaire, quel que soit son contenu.



Mes compétences :

GED sous Documentum

Environnement PC et Mac

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Final Cut Pro

Adobe InDesign

Adobe Lightroom

Keepeek, outil médiathèque

Adobe Photoshop - Bridge