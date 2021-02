Laurie-Anne LE GRÉGAM

"N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace."

Ralph Waldo Emerson



Professionnelle, polyvalente et pétillante, mon parcours s'est construit autour d'expériences marquantes et de rencontres enrichissantes dans l'univers de la communication et de l'événementiel.

Forte de plus de 15 années d'expérience, je souhaite continuer à m’investir et à prendre de nouvelles responsabilités. J'aime l'esprit d'équipe et le travail collaboratif tout en étant indépendante et autonome. Mes compétences en gestion de projet, mes capacités d’organisation et d'adaptation ainsi que ma curiosité et mon dynamisme sont les points forts de mon profil.

Le plus souvent tournée vers l'international à titre professionnel, je m'implique également dans la vie locale et dans la protection de l'environnement.

Je m'implique aussi dans la vie culturelle : je m'investis depuis quelques mois dans la production et la diffusion de spectacles pour la troupe De la plage au jardin ("La Belle Hélène" d'Offenbach, "Le P'tit Chap'"...), et j'y prends part en tant que chanteuse lyrique et comédienne.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Marchés publics

Community management

Management

Gestion administrative

Négociation commerciale

Gestion financière

Communication