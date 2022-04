Julie GOUTHÉRAUD

Chasseur de tête spécialisée dans le digital, les media et la communication.



Je travaille sur tous types de profils, aussi bien en termes d'expertise (commerciale, technique, stratégique, gestion de projet, études,...) que d'expérience (profil senior comme junior) pour des agences (crea, digital, media,..), des régies (off et on) et des pure-players (application, site web, entreprise technologique,..).



Avant de passer du côté chasse de tête, j'ai effectué de nombreux stages en agences de publicité : 6 mois au New Biz chez Ogilvy&Mather, 6 mois au New Biz chez BDDP, 6 mois au planning stratégique chez .V. 6 mois en tant que chef de publicité chez DDB,...



J'ai aussi une expérience plus entrepreneuriale avec le lancement de Wevseen, une application mobile avec qui nous avons gagné les 101projets, ce qui m'a permis de découvrir avec grand plaisir le monde du web.



Mes compétences :

Adobe Photoshop