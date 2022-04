Ambitieuse et volontaire, je met tout en œuvre pour réaliser à bien mes projets.

La difficulté ne m'effraie pas, bien au contraire, elle me fait avancer.

Je suis une personne de confiance, sur qui ont peut compter.



Mes compétences :

Créativité

Prospection commerciale

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Sens du relationnel

Sens de l'organisation et de la plannification

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator