Julie GRAVE

Chargée de Prévention, d'Information et de Communication pour le public âgé des Cantons de Bergues, Bourbourg, Hondschoote et Wormhout, j'organise sur une année des actions de prévention, grâce à la Commission de Travail "Information et Prévention" que j'anime et qui regroupe un vaste réseau de partenaires... Je communique, enfin, j'essaie de communiquer sur mon service (sans formation) : le CLIC des Moulins de Flandre, mais aussi sur les 3 autres services que gère l'APAPAD ( Association pour la Promotion d'Actions pour les Pesonnes Agées ou Dépendantes :Array), que sont La Maison d'Aloïs, Sill'âge et Interm'aide.

Un jour, je changerai de secteur ?? d'emploi ?? de public ?? Je ne sais pas... Mais après 10 ans... j'ai parfois envie d'avancer, de changer "d'air"... :-)