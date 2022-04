Jeune, Motivée & dynamique, ayant le sens des responsabilité, je m'applique dans les tâches qui me sont confiée, je suis également attentif, j'assimile assez rapidement et je sais faire preuve d'initiatives.

Le travail est pour moi une source de bien être du point de vue sociale, personnel et bien évidement financier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

EBP Compta

EBP Gestion commerciale