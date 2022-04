Mes compétences :

Autonomie , rigueur et sens de l'organisation

Enquêtes mystères face à face et téléphonique

Généalogie

Panéliste

Maîtrise d'outils informatiques WORD, EXCEL , POWE

Vente de produits bancaires et d'assurances

Prospection et négociation commerciale

Recherche d'actes d'états civils dans différents d

Developpement d'un portefeuille clientèle