Passionnée par mon métier, curieuse, j'essaye de me cultiver et de me former en permanence ! Je me tiens informée des dernières techniques et des dernières tendances. Corporate et enthousiaste, je mets mon énergie au service de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je vais toujours jusqu'au bout de ma mission !



Mes compétences :

publicité

web designer

charte graphique

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator