Julie GUÉRIN

Gribouille à tout moment par besoin cathartique, ou par fascination de ce qui s'offre à moi, souvent, dans mon quotidien.



Mes travaux s'articulent autour de mes préoccupations esthétiques, métaphysiques et psychologique, tout en y insinuant toujours une poétique inspirée par mes lectures et états mélancoliques dont la dimension est présente dans mes travaux.



Je joue également d'une fascination pour l'écriture "indélébile" de la machine à écrire et la beauté de sa typographie, que j’insère parfois dans mes images sous forme de Haiku visibles et invisibles (à première vue). Le langage et le poids des mots font l'objet de mes investigations.



Mon univers basé autour du secret et de l'intime est souvent voué à l'enfermement. En effet, j’emprisonne mes travaux dans de petit carnet qui, quand on les ouvre,sont prêts à révéler timidement leurs secrets.



[....]



