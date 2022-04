Julie GUÉRIN

Consciente de l'évolution rapide des besoins des touristes en quête de nouvelles expériences et d'émotions fortes, c'est avec enthousiasme que je souhaite mettre mes compétences au service d'une structure désireuse de s'intéresser concrètement à ce que vit réellement sa clientèle.



Mes différents voyages sont ma force. L'immersion est la clé de l'apprentissage rapide d'une langue étrangère et de la découverte de différents aspects d'une culture et d'un mode de vie.



La tête bien faîte et remplies d'idées, je suis ouverte à toute proposition.



En vous remerciant de prendre le temps de me lire, à très bientôt !



Mes compétences :

Microsoft Office Package

Gestion événementielle

Anglais courant

Allemand niveau A2

Espagnol courant