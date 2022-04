Julie GUIBART CHASSET

7 ans d'expérience en agence de communication 360°



Organisée, dynamique, rigoureuse, impliquée, polyvalente et autonome



Conception et réalisation de dispositifs de communication 360° print (stratégie de communication de la réflexion au déploiement, dispositif de communication BtoB//BtoC//BtoBtoC, opérations promotionnelles, lancement de produit ...) et web (e-mailing, bannières, vidéos, jeux concours,...).



Interlocutrice privilégiée de mes clients et partenaires, je suis la responsable/pilote des projets et donc la garante de leur qualité en tenant compte des contraintes de délais et de budget notamment.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Communication réseaux

Marketing opérationnel

Marketing direct

Communication online