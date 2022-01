Responsable de l'organisation des projets depuis plusieurs années. J'assure la planification des travaux en veillant constamment sur la qualité de la prestation, comme sur le respect des délais et des budgets.



Curieux et passionné par mon métier, j'aime le travail d'équipe et le partage des idées, tout en sachant travailler de façon autonome.



Mes compétences :

internet

cms

wordpress

web

xhtml

référencement

statistiques

css

Management de la qualité