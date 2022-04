Julie GUICHARD

Ingénieure diplômée de l'Ecole des Mines de Douai et d'un Master 2 Marketing et Stratégie du Luxe, je suis actuellement en CDI chez Christian Dior Couture au sein du département Supply Chain.



J'y tiens le poste de Planificateur Commercial pour la ligne Joaillerie de la Maison qui me permet d'être l'interlocuteur privilégié des marchés internationaux avec la Production, le Marketing et la Division Stratégique.



Dotée d'un bon relationnel, ma capacité à travailler en équipe ainsi que ma rigueur, mon sens de l'analyse et mon adaptabilité font partie de mes points forts.



Mes compétences :

Danse

International

Luxe

Supply chain