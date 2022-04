Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo !



Au poste de chargée de recrutement au sein du cabinet Winid, j'interviens sur des missions de recrutement par approche directe pour le recrutement de hauts potentiels.



De nature curieuse, je possède des capacités d'adaptation et des qualités relationnelles certaines. J'utilise mon intuition et ma créativité pour atteindre mes objectifs, mais j'aime surtout être sur le terrain. J'aime travailler en équipe et les émulations positives qui s'en dégagent.



Je serai ravie d'échanger sur votre parcours ainsi que sur vos désirs sur un éventuel changement de poste. Je reste disponible au 06 30 29 88 46 ou par mail julie.guillaume@bsb-education.com, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Ressources humaines

Marketing opérationnel

Recrutement

Communication

Marketing stratégique

Anglais

Espagnol

Microsoft Office