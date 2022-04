Consultante web à Capgemini.

Curieuse, passionnée par mon métier et ambitieuse, j'aime travailler en équipe, apprendre de mes nouvelles expériences et acquérir de nouvelles compétences.

N'hésitez pas à prendre contact avec moi !



Mes compétences :

WordPress

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

LESS

Sass

Adobe Illustrator

JQuery