Karine MARTINET

Mon expérience s’organise autour de trois pôles complémentaires.



- Comme chargée de projet autour de questions de société et d’événements,

- comme chargée de communication institutionnelle et culturelle

- comme chargée de formation.

Les compétences mises en œuvre pour la coordination de ces projets se déclinent autour de la recherche et l’organisation des ressources, la conduite de réunion, l’encadrement d’équipes et la planification collaborative des actions. Les relations avec le réseau des partenaires (collectivités territoriales, institutions, associations, représentants de la société civile…) font partie intégrante de la réussite de ces projets. La recherche de partenariat et le suivi administratif et budgétaire viennent en complément, ainsi que les relations publiques et de presse pour la valorisation des projets.



Comme chargée de communication, je suis rompue à la récolte et l’organisation des informations pour une bonne diffusion, ainsi qu’au suivi de production pour tous les vecteurs de communication. La stratégie de communication et la mise en forme rédactionnelle des dossiers me sont un terrain professionnel familier.



Intervenante en formation, je suis à attentive à organiser mes connaissances et mon expérience pour

mieux transmettre mes savoirs et offrir au public des méthodologies efficaces.



Par ailleurs, je présente une évidente et rapide capacité d’adaptation due à ce parcours essentiellement par mission, nécessitant chaque fois de se plonger dans un fonctionnement et un réseau différents.



Mes compétences :

Communication

Organisation

Formation