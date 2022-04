Très motivée à trouver un emploi durable dans lequel je pourrai m'épanouir et offir à mes collaborateurs tout mon savoit-faire et ma bonne humeur ! N'hésitez-pas à me contacter.



Mes compétences :

Assistance client

Vente

Assistance administrative

E-commerce

Gestion du stress

Assistanat commercial

Gestion des stocks

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Téléprospection

Gestion de la relation client

Conseil commercial

Analyser écouter réfléchir agir