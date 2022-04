Julie GUINOT

Dynamique et rigoureuse, je suis à la recherche d'un emploi pour être en poste le 1er Octobre 2012;

Issue d'une première formation aux techniques de commercialisation (DUT) et d'une deuxième dans les achats (Licence professionnelle), je dispose d'une double compétence.

C'est pourquoi, plusieurs types de poste me correspondent.

D'un tempérament pragmatique, je m'investis dans tous ce que j'entreprends afin d'effectuer au mieux les travaux qui me sont confiés.



Mes compétences :

Achat

Contact client

dynamique

Dynamique & investie

Initiative

le sens des responsabilités

Relation fournisseur

Rigoureuse

Sens des responsabilités