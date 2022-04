Après la validation de mon bac+3 en Banque Assurance Finance et l'obtention de mon diplôme de BTS en management, je souhaite à présent réussir au mieux mon entrée sur le marché du travail.

Ayant des expériences en management de projet je souhaite poursuivre dans cette voie.



Je vous souhaite une bonne visite et n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Marketing