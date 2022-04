Julie GUITTON

Bonjour,



Je suis titulaire d'un BTS commerce international et je recherche actuellement un emploi dans ce domaine . J'ai aussi un peu d'expérience en logistique et de l'expérience en prospection clientèle et en contact avec les clients. Je parle bien Espagnol et mon niveau en Anglais est correct .



Merci d'avance de l'attention que vous porterez a mon profil





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Base de données