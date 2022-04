Jeune diplômée bac +5 , avec dejà 4 ans d'expériences professionnelle ( 3 ans d'apprentissage et 1 an de CDD) je suis à la recherche d'un poste de contrôleur de gestion industriel. Ayant déja une connaissance de l'industrie je souhaiterai poursuivre ma carrière dans ce domaine.



J'ai un bon niveau informatique ( pack microsoft) mais également une connaissance dans les ERP notamment ORACLE PEOPLE SOFT avec lequel j'ai travaillé pendant 3 ans.



J'ai également des compétences dans la gestion de projet, puisque mes deux dernières années d’apprentissage ( BAC+4 et 5) effectué à la SNCF, j'ai mis en place le module gestion finance de people soft.



A disposition pour toutes informations complémentaires.



Julie Hairon



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôleur de gestion

ERP

Gestion de projet

Gestion de projet ERP