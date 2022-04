Julie HAMON

Après 14 ans passés dans la distribution des ingrédients chimiques aéronautiques, je suis passée de l'autre côté du miroir pour rejoindre un fabricant d'adhésifs, le groupe Nitto.

Je me soucie principalement de la satisfaction des clients en étant réactive.

Je me caractérise par ma persévérance et mon autonomie.

Parlant couramment Anglais, j'ai une solide expérience auprès d'entreprises britanniques et américaines.

Mais avant tout j'adore découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux horizons, ce que me permet ma nouvelle fonction car je couvre la zone EMEA!



Mes compétences :

Aéronautique

Commerce international

Négociation commerciale

Développement commercial