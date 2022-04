Julie HARY

Compétences opérationnelles

• Gestion et planification de budgets annuels et des plannings de réalisation (600KE)

• Elaboration, conception et mise en œuvre d’un plan de communication globale (stratégie, positionnement, identité)

• Conception et management des Relations Publiques et des Relations presses

• Management des opérations de communication et évènements : salons professionnels, conférences de presse, incentives, séminaires, roadshows, kick-offs, …

• Gestion & pilotage des prestataires, agence de communication, RP et des achats, mise en concurrence, outsourcing

• Création de supports de communication / marketing opérationnel online/ offline et supports aux forces de vente

• Récupération et gestion des bases de données et des stratégies e-marketing

• Refonte de charte graphique / logo, identification des messages de communication à transmettre

• Stratégies et outils ROI, Mise en place de reporting et d’outils d’optimisation

• Community management et animation de groupes de travail interne et politiques

• Management de collaborateurs juniors

• Ecriture : style marketing, institutionnel, pédagogique, technique

• Mise en place de process



Compétences Techniques

• Langues : Anglais Parlé / Ecrit - Bilngue (Scolarisée 4 ans aux Etats-Unis / 1 an d’échange à Terre Neuve, Canada anglophone)

Espagnol (notions)

• Bureautique : maîtrise Pack Office (PC & Apple) – Internaute avertie, gestion et administration de blogs, forums

• Progiciels: EzPublish, SPIP, emailing plateforme Wysiup, Questback (plateforme d’édition et de gestion d’enquêtes), Datapresse, Argus de la presse

• Notions et PAO et montages vidéos



Secteurs travaillés : Formation professionnelle, Tourisme, NTIC, santé / médical, culturel



Mes compétences :

Évènementiel professionnel et grand public

Management de projets

Éditorial print & web

Éditoriale communication