Julie HAVEZ

Diététicienne diplômée d'état depuis septembre 2012, j'ai continué mes études afin de perfectionner mes connaissances.



Une licence professionnelle en "ingénierie des produits de nutrition" et un diplôme collégial en diététique, effectué au Canada, m'ont permis de développer davantage mes connaissances en découvrant d'autres savoir-faire, aussi bien dans le milieu agro-alimentaire que thérapeutique.



Aujourd'hui, mon poste de diététicienne dans un centre de rééquilibrage alimentaire me permets de prendre en charge des patients en adaptant leur plan alimentaire en fonction des situations, des résultats et de leurs objectifs.





Mes compétences :

Logiciel Orbis

Logiciel Salamandre

Nutrition

Diététique

Hygiène et salubrité alimentaire

Relations humaines

Activités pédagogiques

Gestion du personnel