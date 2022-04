Julie HECQUET

Forte de 5 années d'expérience, je recherche activement un poste de vendeuse en prêt à porter en CDI à temps plein. En effet je suis actuellement en CDI en 25H.



Aimant les relations humaines, être à l'écoute, étant curieuse et dynamique, je suis à la recherche d'un nouveau challenge qui me permettra de me parfaire dans cette passionnante profession.



Mes compétences :

Techniques de vente

Gestion

Display Advertising

Service client

Mode

Vente directe

Fidélisation client