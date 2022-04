Julie HEGA

Après plusieurs formations et Métiers , tels que la Gestion et Finances des Entreprises,Aide à Domicile, Agent d'Accueil, Secrétaire Administrative,,Employée Polyvalente et suite à plusieurs stages réussis dans ces domaines , j'ai choisi de changer de métier: j'occupe un nouveau poste en tant qu'AMBASSADRICE chez The Gentlemen and Beauty situé à Montpellier ( Cosmétique Amélia) [...], comprenant X salariés. Je n'ai cessé, ensuite, d'approfondir à la fois mes connaissances techniques et ma pratique du management. le poste que j'occupe actuellement me satisfait c'est vrai mais mes ambitions professionnelles vont au loin de là. Je suis à la quête d'une nouvelle aventure vers tous qui est commercial ,marketing...

Je n'ai pas, à première vue, choisi une voie rectiligne, comme certains vous le verrez prochainement sur mon CV. Mais j'ai mené ma vie professionnelle avec une certaine cohérence, dans la mesure où chacune de mes expériences a finalement contribué à construire le projet professionnel que j'ai aujourd'hui. On peut parler peut-être de vocation " tardive" pour [...], je dirais plutôt qu'elle s'est dévoilée au fur et à mesure de ces expériences.



Mes compétences :

Comptabilité Gestion des entreprises

Organisation

Rigueur