Julie HENRYOT

Au cours de mes expériences, j’ai eu l’occasion de travailler sur des projets variés, aussi bien publics que privés. Sociable et dynamique, j’ai pu démontrer mon aisance à travailler au sein d’un groupe sur des projets de grandes envergures comme des centres aquatiques ou des centres d’entretien autoroutiers, de la phase concours au chantier. Déterminée et autonome, j’ai également été chef de projet sur des logements privés où j’ai pu développer ma créativité et ma rigueur en liant conception constructive et aménagement intérieur.



Je souhaite mettre mes compétences et mon savoir faire au service d’une agence créative et ambitieuse. Curieuse d’apprendre dans l’ensemble des domaines architecturaux, très motivée et déterminée je saurais m’adapter et évoluer afin de mener à bien les missions qui me seront confiés.





Mes compétences :

Microsoft Office

Autodesk Revit

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign