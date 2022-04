Julie HENTZIEN

Serveuse depuis longtemps je souhaite aujourd'hui me reconvertir dans un autre emploi plus en accord avec ma personnalité et mon projet professionnel.

En effet, autonome et dynamique, j'ai besoin de contact, de diversités et d'objectifs pour m'épanouir au mieux dans un milieu professionnel, je me suis donc tout naturellement tourné vers le métier d'attaché commercial qui serait pour moi le tremplin ideal pour m'épanouir et réaliser au mieux mon projet professionnel



Mes compétences :

Sens du contact

Dynamique

Faciliter d'adaptation à de nouvelles situations