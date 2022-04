Julie HUCHET

Diplômée d'un Master II "Professions Juridiques du Sport" et d'une maitrise de Droit privé, j'ai pu concilier ma passion du sport, et en particulier du rugby, avec mes études juridiques.

Suite à mes expériences au sein de la LNR, au contact du sport universitaire, et de l'Association du RC Narbonne Méditerranée, j'ai effectué mes recherches universitaires sur un domaine qui m'intéresse particulièrement: la formation des jeunes sportifs.

Après avoir occupé la fonction de DAF au sein du Club de rugby de Saint-Etienne évoluant alors en Fédérale 1, et durant 4 saisons le poste de Directrice du Club CSBJ Rugby en Pro D2, je suis actuellement Secrétaire Générale du Centre de Formation du SUA (top14): ACADEMIA.

En sus de mes compétences juridiques, administratives et financières, je suis donc depuis septembre 2017 Formatrice dans les domaines précités.



Mes compétences :

Droit du sport

Sport

Droit

Rugby

Community management

Gestion de projet

Budgétisation

Ressources humaines

Gestion budgétaire

Management