Julie HUON

Audit et conseil en Prévoyance et gestion de Patrimoine.

Je réalise pour mes clients un bilan social et patrimonial de leur situation personnelle.

Je conseille mes clients afin de les aider à protéger leur revenu quelque soit les aléas de la vie.



Mes domaines d'intervention:

- Prévoyance (assurance décès, invalidité, incapacité et complémentaire santé)

- Retraite (estimation de votre retraite)

- Optimisation fiscale,

- Optimisation de la transmission de patrimoine.



Mes compétences :

publicité

finance

développement

marketing

commercial