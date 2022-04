Julie HUTTON

Consultante Internationale Senior avec des compétences linguistiques de premier ordre, j’aide les sociétés à se développer, communiquer et réussir à l’international en mettant à profit mon parcours riche et varié.



Dynamique et positive avec 17 ans d'expérience plurisectorielle dans le B2B / B2B2C.



- Anglais: maternelle.

- Français: bilingue (pratique depuis l'âge de 6 ans et 8 ans vécus en France, au-delà de mes études de langue).

- Italien: excellent (CEFR C1+).

- Espagnol et allemand: intermédiaire.

- Chinois mandarin et portugais: notions.



DOMAINES



MANAGEMENT ET GESTION: Recrutement et management d’équipes. Gestion de budgets, fournisseurs et partenaires. Projets: lancement/suivi/contrôle/analyse.



STRATÉGIE: Aide à l’élaboration de la stratégie de communication et développement international. Recherches et veille, analyse d’opportunités et menaces, conduite du changement.



FORMATION D’ANGLAIS: Audit linguistique et élaboration de formations sur mesure dans le cadre de stratégies internationales et de projets spécifiques. Spécialisée dans l’enseignement aux niveaux B1 à C2.



TRADUCTION ET CONSEIL LINGUISTIQUE: Traduction commerciale fr/it-ang. Correction de traductions et textes en ang/fr. Gestion de bout en bout du projet de traduction.



DÉVELOPPEMENT: Gestion et rédaction de réponses aux appels d’offre. Prospection et suivi.



COMMUNICATION: Rédaction de communiqués et propositions. Animation de réseaux et discours d’affaires (5 langues). Négociation (3 langues).



INTERPRÉTARIAT ET ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE (fr/it < > ang): Pour optimiser l'efficacité de la communication lors de visites, évènements et réunions.



FORMATION



- Strathclyde/EM Lyon: Bac+5 en Langues étrangères appliquées et commerce international. Félicitations du jury pour le français oral.

- Recherches (post Bac+5) publiées dans le domaine de la finance internationale.

- Institute of Linguists. Post Bac+5, traduction, en cours.

- TEFL (enseignement de l’anglais) avancé, mention très bien.



Mes compétences :

Commerce international

Réponse aux appels d'offres

Recherche

Conseil en communication

Traduction anglais français

Rédaction

International business development

Relations internationales

Analyse stratégique

Communication

Développement international

Gestion de projets internationaux

Management international

Gestion de partenariats

Gestion budgétaire

Relations clients

Enseignement

Coaching