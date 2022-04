Julie INVERNIZZI

La gestion ou la création d’un patrimoine est accessible et nécessaire à tous.



L’appui et les conseils d’un gestionnaire de patrimoine vous permettrons de mettre en place une véritable stratégie de placement et d’investissement et ainsi de gagner en efficacité et en temps.



Je mettrais gratuitement à votre disposition mon conseil et mon expertise dans la mise en place de compte de trésorerie, de compte d’investissement, d’allocation d’actifs ou encore d’investissement immobilier direct ou indirect.



De plus, mes compétences me permettront aussi de vous aider sur les points suivants :



-CIVIL : régime matrimonial, donation et succession

-SOCIAL : Statut professionnel, régime de retraite, protection familiale

-FISCAL : Impôt sur le revenu, ISF

-Mise en place de SCI ou SARL de famille

-Et bien d’autres encore….



Maîtriser et développer son patrimoine, celui que l’on construit ou celui que l’on a reçu en héritage, est un véritable challenge.



N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de portefeuille

Finance

organisation

Gestion d'actifs

relations humaines

Gestion des risques

Finance de marché

Asset management

Bloomberg