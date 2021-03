Compétence à louer, cerveau à vendre !



Je recherche un poste de graphiste géolocalisé dans le sud est (Bouche du Rhône).



Je suis facile à installer, il suffit juste d'un bureau d'un ordinateur (environnement pc ou mac), je me plug dessus et reconnais automatiquement certains logiciel (la suite adobe notamment). Grâce à de puissants drivers, la mise à jour est faite régulièrement. je n'ai pas de branchement compliqué et je suis opérationnel tout de suite. Question batterie je suis issu de la dernière technologie bio (thé, café, eau et sourire), ainsi avec des panneaux solaires je suis quasi inépuisable. ^__^



pour être plus formelle :



Expérimenté en recherche et réalisation de logos, en identité visuelle (éditions, flyers, Tout support de communication papier) design web et le montage / animation vidéo, je maitrise également Photoshop, illustrator, indesign , ainsi que after effect et premiere pro.



Mon expérience dans la création, m'a permis d'acquérir une bonne maitrise du travail en équipe.

Disponible, flexible, créatif et à la recherche de nouveaux challenges, Je saurai m'adapter à votre environnement et être force de proposition.



N'hésitez pas à aller sur les sites (http://issuu.com/thibault-derlica/docs/portfolio et http://tderlica.ultra-book.com/) voir une partie des travaux qui reflètent mon univers.



Vous trouverez aussi mon curriculum vitae ainsi que toutes les informations pour me contacter.



Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire.



Mes compétences :

Print design

Illustrator

Photoshop

Indesign

after effect

premiere pro

montage vidéo

Logotype et ses déclinaisons

Chartes graphique