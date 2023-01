Pierre BOUGLON

Fonction Achat

● Prospection Recherche de nouveaux marchés, produits et fournisseurs. Mise en place d’une veille technologique dans un objectif de rentabilité optimale.

● Evaluation Vérifie la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de qualité, de coûts, de délai et de quantité.

● Négociation Valide les meilleures conditions (élaboration du cahier des charges) en tenant compte des objectifs techniques, commerciaux et juridiques.

● Logistique Assure l’interface entre les fournisseurs, la production, la commercialisation, la recherche-développement, le réseau de distribution et les transitaires.

● Fidélisation Entretient des relations privilégiées avec les fournisseurs, les sous-traitants et les prestataires de services grâce à un relationnel de qualité.

● Création Crée et développe des lignes de produits ainsi que des marques. Réalise des documents de conformité et des fiches de sécurité multi langues. Anticipe les évolutions techniques dans une optique d’amélioration continue des produits.

Fonction Commerciale

● Prospection Recherche de nouveaux clients : prises de contact par mailing, téléphone et visites.

● Négociation Maîtrise de leadership commercial et des techniques de ventes, aussi bien vers des distributeurs indépendants que vers les centrales d’achat de grandes enseignes.

● Promotion Création de « team », sponsoring, supports publicitaire (magazines spécialisés), PLV, catalogues, manuels des ventes, organisation d’évènementiels, conception de site internet et participation aux salons professionnels.

● Gestion Prépare et optimise les tournées commerciales. Propose des axes d’améliorations et analyse les bilans avec l’outil des comptes rendu clientèle.

Fonction Management

● Gestion Supervise l’ensemble du personnel et procède aux arbitrages. Bâtît et pilote l’équipe commerciale (recrutement, définition des secteurs, élaboration des objectifs, mesure de la performance…)

● Création Etablit les outils d’aide à la vente (catalogues et manuels des ventes) et à la gestion commerciale.

● Direction Soutient les actions, délègue et responsabilise. Motive et forme le personnel. Anime les réunions.



Mes compétences :

Export

Trader

Import

Manager

Government Legislation

ECommerce

Marketing

Internet

Management commercial

Achats internationaux

Achats