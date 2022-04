Julie ISNARD

Amoureuse du marketing, j'aime réellement faire partie d'une entreprise dynamique, en pleine croissance, innovante.



Ce que j'aime par dessus tout dans mon travail, c'est de me sentir investie à fond pour participer au développement d'une marque, la faire vivre en construisant une stratégie adaptée et en accord avec les valeurs de l'entreprise (et les miennes). J'aime quand tout cela a du sens et qu'il y a du challenge.



Depuis Aout 2017 au service marketing de Tiama, entreprise spécialisée dans les machines d'inspection du verre creux, je suis aujourd'hui très heureuse des défis et objectifs que comportent ce poste et notamment avec mon nouveau poste de Responsable Marketing et communication que j'occupe depuis Janvier 2019.



Voici en quelques points un résumé de mes expériences et points forts :



- Près d'un an et demi comme Chef de Projets web, Scala



- Près de 2 ans d'expérience au service marketing de Jean Martin (agroalimentaire)



- Diplômée Master bac +5 programme ESC grandes écoles de KEDGE Business School (résultat de la fusion entre Euromed Management Marseille et BEM Bordeaux)



- Spécialisation en Marketing



- Semestre Universitaire en Ecosse (Glasgow) qui a permis de renforcer mon anglais



- Mémoire de fin d’étude sur l’attitude des consommateurs face au « fait maison »



- 3 mois de perfectionnement en anglais en Floride, USA



Un petit mot pour finir : développer son réseau c'est bien mais avoir un réseau de qualité c'est mieux! N'hésitez pas à m'envoyer un petit message afin de vous présenter en m'invitant à rejoindre votre réseau.



Mes compétences :

Adaptation facile

Médias sociaux

Pack office

Internet

Vente

Communication

Agroalimentaire

Cuisine

Marketing

Gestion de projet